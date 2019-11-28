Çocuklar, ‘sağlıklı yaşam’ı öğreniyor

Dünyaca ünlü gıda markası Nestlé, 2012 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle “Sağlıklı Adımlar” projesini yürütüyor.



3. sınıf öğrencilerine yönelik projede öğrenciler, yılda 32 saatlik bir eğitimle, beslenme ve fiziksel aktivitenin temel prensiplerini öğreniyor, yeme ve içme alışkanlıklarının iyileştirilmesi ve fiziksel aktivitenin artırılması konusunda tavsiyeler alıyor.



Proje, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının sonu itibariyle toplamda 15 şehirdeki 76 okulda, 86 bin öğrenci, 172 bin veli ve 2 bin 900 öğretmene ulaştı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Van ve Kars olmak üzere, iki yeni kentin eklenmesi ve yaygınlaştırma projesinin hayata geçirilmesiyle yıllık erişim neredeyse iki katına çıkarıldı.



17 şehir, 172 okul



Sadece bir yılda 17 şehirdeki 172 okulda, yılda bin 140 öğretmen, 31 bin çocuk ve 62 bin veliye ulaşılması planlanıyor.



Projenin başarıları, yenilikleri ve gelecek planları, Nestlé Türkiye CEO’su Ansgar Bornemann ve Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Araştırma-Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Dr. Gülderen Özdemir’in katılımıyla dün düzenlenen basın toplantısında paylaşıldı.

Bireylere ve ailelere, topluluklara ve gezegene fayda sağlayacak uzun soluklu projeler geliştirdiklerini ifade eden Ansgar Bornemann “Yol haritamızın en başında, bugünün çocuklarının yarının sağlıklı yetişkinleri olabilmeleri için, beslenme ve fiziksel aktivitenin değerini öğrenmeleri var. Tam da bu yüzden, dünya çapında hayata geçirdiğimiz Daha Sağlıklı Çocuklar İçin Nestlé Programı, 2018 sonu itibarıyla 86 ülkede 20 milyon çocuğa ulaştı” dedi. Projeyi, bu global programın yerel düzeydeki en başarılı uygulamalarından biri olarak tanımlayan Bornemann, “Bu, sağlıklı bir gelecek için çocuklarda davranış değişikliği yaratan, uzun vadeli ve ileriyi gören bir proje” diye konuştu.



Dr. Gülderen Özdemir ise şunları söyledi: “Projede sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konularında çocuklarımızın hayatlarında fark yaratmak üzere yola çıktık. Sağlıklı Adımlar projesinin iki önemli vurgusu bulunuyor. Bunlardan ilki, çocuk ve gençlerimize sağlıklı beslenme konusunda alışkanlık kazandırmak diğeri ise fiziksel etkinlik ve spor yapmaları için fırsatlar sunmaktır.”



Daha fazla su içiyorlar



Projeyle yaratılan etki, her yıl proje öncesi ve sonrası testler ile ölçülüyor. 7 yılda, beslenme ve fiziksel aktivite konusundaki bilgi düzeyinde iyileşme, öğretmenlerde yüzde 19.1, çocuklarda ise yüzde 19.6 düzeyinde oldu. Geçen yıl ise bilgi düzeyindeki iyileşme öğretmenlerde yüzde 34, çocuklarda ise yüzde 25’e çıktı.



Öte yandan çocukların davranışları da değişti. Proje sonunda çocuklar, yüzde 37 oranında daha fazla su içiyor, yüzde 22 oranında daha fazla dişlerini düzenli olarak fırçalıyor, yüzde 14 oranında daha fazla fiziksel egzersiz yapıyor duruma geldi. Tuvalete gitmeden el yıkama alışkanlığı ise ikiye katlandı. Ayrıca www.saglikliadimlarprojesi.com web sitesinde proje materyalleri ve akademisyenler tarafından hazırlanan eğitim videoları Türkiye’deki tüm 3. sınıf öğretmenlerine açık.