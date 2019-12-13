'Çocuklar uyumaya telefonla gitmesin'

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin, sanal ortamdaki sapıklara yönelik operasyonlarını yazdığı makaleyle anlatan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, ebeveynlere çevrimiçi çocuk istismarına karşı yapılması gerekenler hakkında uyarılarda bulundu. Mustafa Çalışkan’ın “Toplum ve Suç Araştırmalarında Sınırları Aşan Bir Suç: ‘Çevrimiçi Çocuk İstismarı ve Bu suça Karşı alınabilecek Önlemler” başlıklı makalesinde yer verdiği önlemler şöyle:

- Bir çocuk uyumak için yatak odasına geçtiğinde, odasında sanal dünya ile iletişim kurabileceği telefonu var ise, sanal kullanıcılarından dolayı asla yalnız değildir. Çocuklar uyku vaktinde telefonları ile yatak odalarına gitmemeleri hususunda uzlaşılmalı.

İnternete sınırlama

- Sanal risklere karşı, evde ortak cep telefonu kullanma alışkanlığı oluşturulmalı.

- Ziyaret edebileceği web siteleri ile ilgili çocğunuzla uzlaşılmalı.

- Çocuğun erişim sağlayacağı web sitelerinin yaşına uygun olmasına dikkat edilmeli ve zararlı içerik barındıran web sitelerine karşı filtre yazılımlar kullanılmalı.

- Eğitim-öğretim amaçlı internet kullanımı haricinde, vakit geçirme amaçlı internet kullanımı sınırlandırılmalıdır.

- Çocukların internet üzerinden edindiği arkadaşların çocuklarla yaş farkı gözetilmeli ve sosyal medya takipçilerinin fiziki çevrede teyit edilebilir kişiler olduklarından kesinlikle emin olunmalıdır.

- Çocuklara, kişisel bilgilerin sadece kendilerine özel olduğu hususunda bilgilendirme yapılmalıdır.

- Çocuklara, internette kötü bir durumda karşılaşmaları halinde yaşadıkları olayı ebeveynlerine anlatmaları gerektiğini ifade e dilmelidir. Bu gibi bir durumun yaşanması halinde, çocukları suçlayıcı bir tavır takınılmamalı ve onlara dair güvence verilmelidir.

- İnternet kullanımı çocuğun fiziki çevre ile iletişimini koparacak bir düzeye geldiyse, bir uzmana başvurarak profesyonel yardım alınmalıdır.

- İstismar konulu bir şüphe durumunda, elde edilen bilgiler gecikmeksizin ve eksiksiz olarak güvenlik güçleriyle paylaşılmalıdır.

‘Suçla mücadelede bilinç çok önemli’

Mustafa Çalışkan makalesinde şu tespite de yer verdi: “İncelenen olayların tamamında, mağdur çocukların ailelerinin veya yakınlarının emniyete intikal eden bir ihbarı bulunmamaktadır ve olayların aydınlatılmasında çocuk istismarına karşı mücadelede eden ulusal, uluslararası kurumlar rol almışlardır. Çevrimiçi istismar suçlarında, çocuklar fiziksel açıdan zarar görmemiş olsalar da istismar suçu ortaya çıkartılabilmektedir. Bu suça karşı verilecek mücadelede ailelere ve eğitim camiasına son derece büyük sorumluluklar düşmektedir. Olay örnekleri incelenen vakalar, çocukların ve ebeveynlerin sanal ortamda karşılaşılabilecek suçlara karşı bilinçlendirilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Çocukların cinsel istismara uğradığını ilgili birimlere ileten ailelerin ihbarlarında olayın asılsız çıkma olasılığı yüzde 2-4.”

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