Çocuklara işaret diliyle hikâye anlatan kitap

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmaları 3 ay süren kitap, 2 yaş üstü işitme engelli çocuklara ve aynı gelişim düzeyindeki yaşıtlarına yönelik, görsel ağırlıklı ve çocukların bilişsel süreçlerini geliştirme adına neden-sonuç ilişkisini anlamalarını sağlayacak şekilde hazırlandı. İşaret dili eğitmeni, işitme engelliler öğretmeni, uzman odyolog ve uzman psikolojik danışmandan destek alınarak içeriği oluşturulan “Moni ve Bobo”, tüm sayfalarının QR kod (Karekod) ile desteklenmesi ve bu kod okutulduğunda hikâyenin işaret diliyle aktarılması özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Ailelerin, erken ve okul öncesi dönemdeki çocuklarına işaret diliyle hikâye anlatmalarına aracılık eden kitap, işaret dili kullanımıyla çocukların dil-işitsel edinimlerine, bilişsel ve kişisel gelişim süreçlerine de destek olmayı amaçlıyor. Bu sayede rutin alışkanlıkları çocuklarıyla birlikte kitap okumak olan aileler, “Moni ve Bobo” kitabıyla çocuklarının işaret dili ile tanışmalarını sağlamış oluyor.