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02.08.2019 - 07:50| HABER ARAŞTIRMA

Çocuklara ‘söz hakkı’ eğitimi

Son dönemde artan çocuk istismarlarının önüne geçmek için Küçükçekmece Belediyesi, 7-13 yaş arasındaki 850 çocuğa bedensel söz hakkı eğitimi verdi.

Çocuklara ‘söz hakkı’ eğitimi

10 Bilgi Evi’nde düzenlenen ve 5 hafta süren “Çocuğun Bedensel Söz Hakları Atölyesi” eğitiminde çocuklara; bedensel söz hakkı, onay kavramı, katılım bilinci ve farkındalık çalışmaları yapıldı. Atölyede ihmal ve istismar kavramları, hayır deme becerisi konularında bilgilendirmeler, video gösterimleri, drama çalışması ve oyunlar eşliğinde bedensel söz hakkına dikkat çekildi.

ABD’de yakıtı biten uçak otobana indiABD’de yakıtı biten küçük bir uçak araç trafiğinin olduğu otobana acil iniş yaptı. Herhangi bir kazanın yaşanmadığı o görüntüler çevredeki araçlar tarafından kaydedildi.
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