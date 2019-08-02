02.08.2019 - 07:50| HABER ARAŞTIRMA
Çocuklara ‘söz hakkı’ eğitimi
Son dönemde artan çocuk istismarlarının önüne geçmek için Küçükçekmece Belediyesi, 7-13 yaş arasındaki 850 çocuğa bedensel söz hakkı eğitimi verdi.
10 Bilgi Evi’nde düzenlenen ve 5 hafta süren “Çocuğun Bedensel Söz Hakları Atölyesi” eğitiminde çocuklara; bedensel söz hakkı, onay kavramı, katılım bilinci ve farkındalık çalışmaları yapıldı. Atölyede ihmal ve istismar kavramları, hayır deme becerisi konularında bilgilendirmeler, video gösterimleri, drama çalışması ve oyunlar eşliğinde bedensel söz hakkına dikkat çekildi.