Çocuklara ‘söz hakkı’ eğitimi

10 Bilgi Evi’nde düzenlenen ve 5 hafta süren “Çocuğun Bedensel Söz Hakları Atölyesi” eğitiminde çocuklara; bedensel söz hakkı, onay kavramı, katılım bilinci ve farkındalık çalışmaları yapıldı. Atölyede ihmal ve istismar kavramları, hayır deme becerisi konularında bilgilendirmeler, video gösterimleri, drama çalışması ve oyunlar eşliğinde bedensel söz hakkına dikkat çekildi.