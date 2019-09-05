Çocuklara umut aşısı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hayata geçirilen ve 15 ay sürecek proje kapsamında ceza infaz kurumlarında anneleriyle birlikte yaşayan çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması, enerjilerini doğru kullanabilecekleri oyun alanlarının geliştirilmesi ve annelerin çocuklarıyla olan davranış biçimlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Umutlar projesi bu sene Sivas Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, Kayseri Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Adana Karataş Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, Mersin Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kocaeli Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu, Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Balıkesir Ayvalık Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirilecek.









Memurlara eğitim



TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, çocukların eşit koşullar içinde eğitim almaları ve eşit haklara sahip olmalarını amaçladıklarını belirterek şunları söyledi: “Daha önce de Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü onayı ile ceza infaz kurumlarında projemizin devamlılığını sağlayan projeler gerçekleştirdik. 10 ayda bin 20 anne, 810 çocuk, 500 infaz ve koruma memuru eğitim alırken, proje boyunca 20 bin 180 kilometre yol yaptık. Şimdi yine aynı hedeflerle farklı ceza infaz kurumlarını ziyaret ederek anne ve 0-6 yaş grubu çocuklara ulaşacağız.” İnfaz ve koruma memurları ile de çalışmalar yürüteceklerini dile getiren Uygun, “Stres düzeyi, kriz yönetimi, çocukla iletişim ve ilişkiler konulu başlıklar aslında onların hem çalışma ortamında hem de özel yaşamında faydalanacakları eğitimler hedefliyoruz” dedi.