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05.11.2019 - 15:07 |

Çocuklara uyuşturucu madde satan zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

İstanbul Kadıköy’de okul çevrelerinde çocuklara uyuşturucu madde sattığı ileri sürülen zehir tacirlerine yönelik operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Çocuklara uyuşturucu madde satan zehir tacirlerine operasyon: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin Kadıköy Fikirtepe’de yaşı küçük çocuklara uyuşturucu madde sattıkları yönünde ihbar aldı. Alınan ihbar üzerine harekete geçen Çocuk Şube Polisi, söz konusu bölgede geniş çaplı takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından bir evi izlemeye alan polis, tespit edilen adresten çıkan Barış Yılmaz C. (41), Aydın Ş. (52) ve Hilal T. (22) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, bahse konu adreste uyuşturucu satıcısı olduğu ileri sürülen Ümit A. (46) ve İlknur K. (41) isimli 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreste yapılan aramalarda; 61.83 gram bonzai, Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde yetişen 50 gram oğulotu denen uyuşturucu madde ve 47 adet tabanca fişeği ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 435 TL para ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan ve “Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurmak” suçundan işlem yapılan Barış Yılmaz C., Aydın Ş. ve Bilal T. isimli şahıslar savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Yakalandıktan 1 gün sonra adli makamlara sevk edilen şüphelilerden İlknur K. hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanırken, Ümit A. adlı zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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