Çocukları dağa kaçırılan annelerin direnişi devam ediyor

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin eylemi 28'inci gününde devam ediyor. 10 ay önce 23 yaşındaki oğlu Özgür Ödümlü'ün Irak bölgesine kaçırıldığını belirten anne Lütfiye Ödümlü, oğlundan 10 aydır haber alamadığını söyledi.

Ödümlü, “29 gündür buradayım, oturmaya devam ediyorum. Benim oğlumu vermeseler ben buradan kalkmıyorum, bende burada ağlıyorum, bütün anneler burada bir çözüm bulsunlar. Cumhurbaşkanı ve bütün Türkiye’ye sesleniyorum yardım etsinler. Bizim çocukları bıraksınlar, kış geldi çocuklarımız orada ne yapıyor. Ne yiyor ne içiyorlar, bende buradayım boğazımdan bir şey geçmiyor. Oğlum 10 aydır kayıp, her tarafta arıyorum, HDP il binası oğlumu otogara verdi, otogarda Irak’a götürüp teslim etti. Ben Irak’a gittim, 20 gün aradım bulamadım, oğlum oradan geçmiş parmak izi ve fotoğrafları var. Oğlum PKK elinde vermiyorlar, kızım kanser hastası, oğlumu vermeseler ben buradan kalkmıyorum, o kadar kamp dolaştım gitmediğim kapı kalmadı. Ben sahipsizim kimsem yok, kimse bana bakmadı yardım etmedi. Oğlum gel ben 29 gündür burada oturuyorum, ben hastayım biliyorsun kimsem yok gel, ben sana baktım okul okuttum 22 yaşına getirdim neden anneni bıraktın? Ben burada oturacağım senin ağabeyin askerde o da ağlıyor ve üzülüyor" dedi.