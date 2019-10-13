Çocukları fuhşa teşvik eden zanlıya hapis!

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri "çocukları fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak ve aracılık etmek" ve "kalpazanlık" suçlarından 13 yıl 10 ay hapis cezası alan Nusret D.'nin Seyhan ilçesindeki adresini belirledi. Polis ekipleri hükümlünün adresine baskın yaparken hükümlü yakalandı. Emniyete getirilen Nusret D. işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.