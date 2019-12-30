Çocukları kış da vurdu

Suriye rejimine ait savaş uçakları tarafından yoğun bir şekilde bombalanan İdlib’den kaçan 264 bin sivil, İdlib’in kuzeyi ve Türkiye sınırına yakın bölgelerde kurulan çadırlara yerleştiriliyor. Bombalardan kaçan siviller burada da soğuk hava ve sağanak yağmurla mücadele ediyor.

Maaret al Numan’dan dört aile kaçtıklarını anlatan Faruk Halid Elemin, “Bombalama başlayınca canımızı kurtarmak için ardımıza bakmadan kaçtık. Evimiz yıkıldı mı, isabet aldı mı bilmiyoruz. Geriye dönemeyiz artık. Burada içine yerleşeceğimiz bir çadır yok. Ailem kamyonetin kasasında bekliyor, yedi çocuğum

var ve çok üşüyorlar. Bize de bir çadır kurulunca içine geçeceğiz. Bundan sonra ne yapacağız bilmiyoruz” dedi.

Çadır su alıyor

İdlib’in Cercenez kasabasından dört gün önce ailesi ile kaçarak Killi’de kurulan çadırlara gelen Sufi Ahmed Debbez de şunları söyledi:

“Esad askerleri kaldığımız köyü ele geçirince hiçbir şey alamadan kaçmaya başladık. Bu çadıra yerleştik ama hava çok soğuk ve sürekli yağan yağmur nedeniyle çadır su alıyor” diye konuştu.