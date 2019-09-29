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29.09.2019 - 20:01 | | İHA

Çocukların arasında daldı! 1 ölü, 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bir sürücü kamyonetiyle oyun oynayan çocukların arasına daldı. Kazada 1 çocuk hayatını kaybederken 1 çocuk da yaralandı. Kazayı yapan sürücü ise kayıplara karıştı.

Çocukların arasında daldı! 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Akhisar Mahallesi 153. Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz sürücüsü öğrenilmeyen 26 UZ 088 plakalı kamyonet, sokak üzerinde oyun oynayan çocukların arasına daldı.

Kazada 11 yaşındaki Muhammed Talha İnan ve 3 yaşındaki Fikriye M. yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi kaldırıldı. Muhammed Talha İnan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 yaşındaki kız çocuğunun tedavisi ise sürüyor.

Çocukların arasında daldı 1 ölü, 1 yaralı



Olay sonrası kaçan sürücünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Evinde başından vurulan Tuğçe hayatını kaybettiİzmir'in Buca ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde başından silahla vurulmuş bulunan Tuğçe B., ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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