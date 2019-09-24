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24.09.2019 - 07:50 |

Çocukların düşleri sahnede

DenizBank’ın çocukların sosyal ve kültürel yaşama daha fazla dahil olmasına destek sunmak amacıyla hayata geçirdiği; profesyonel opera solistleri ve çocuk korolarında yer alan yetenekli koristlerden oluşan ‘DenizBank Çocuk Operası’ perdelerini açtı.

Çocukların düşleri sahnede

Opera alanında bir ilk olan ve çocuklara sanat alanında yaratıcılıkları ile hayal güçlerini genişletebilecekleri daha fazla alan açma yönünde önemli bir platform sunan DenizBank Çocuk Operası, ‘Papagenolar’ adlı temsil ile çocukların düşlerini sahneye taşıyor.

Caner Akın’ın rejisörlüğünde, orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde ve allaturca’nın yapımıyla 22 Eylül’de sahneye konan esere, Avrasya Oda Orkestrası eşlik etti. Temsil 5 Ekim’de yine sanatseverler ile buluşacak.

 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun New York temaslarıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İrlanda, Cezayir ve Hindistanlı mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüştü, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Avrupa'daki Müslümanlar Temas Grubu toplantısında yer aldı.
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