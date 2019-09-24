Çocukların düşleri sahnede

Opera alanında bir ilk olan ve çocuklara sanat alanında yaratıcılıkları ile hayal güçlerini genişletebilecekleri daha fazla alan açma yönünde önemli bir platform sunan DenizBank Çocuk Operası, ‘Papagenolar’ adlı temsil ile çocukların düşlerini sahneye taşıyor.

Caner Akın’ın rejisörlüğünde, orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde ve allaturca’nın yapımıyla 22 Eylül’de sahneye konan esere, Avrasya Oda Orkestrası eşlik etti. Temsil 5 Ekim’de yine sanatseverler ile buluşacak.