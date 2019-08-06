Çocukların oyuncaklarını bile çalan kadın her yerde aranıyor!

Olay, 25 Temmuz günü Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kadın, hasta yakınına yardım toplama bahanesiyle Kamil Demircioğlu Caddesi üzerindeki apartmana girdi. İlk olarak binanın sığınma odasına inen kadın, buradaki çanta, valiz gibi eşyaları karıştırdı. Kap, tencere, örtü gibi işene yarayan malzemeleri alan kadın, ardından apartmanı gezmeye başladı. Apartmanın havalandırma boşluklarına dahi bakarak işine yarayan oyuncak, bisiklet gibi çocuklara ait malzemeleri de alan kadın, aldıklarını apartmanın dışında bir yerde muhafaza ettikten sonra tekrar apartmana geri geldi.

ÇALDIKLARINI DIŞARI ÇIKARIP YARDIM TOPLAMAYA GELDİ

Dairelerin zillerini çalan kadın, kapıyı açanlara mağdur olduğunu ve hasta bir yakını için yardım parası topladığını söyledi. Bina sakinlerinin verdiği yardımları toplayan kadın daha sonra binadan ayrıldı. Kadının ardından apartman görevlisi, çöp toplamak için gittiği deponun karıştırıldığını fark edince güvenlik kameralarını kontrol etti. Güvenlik kamerasında bir kadının eli boş apartmana girdiğini ve poşetlerle apartmandan ayrıldığını tespit eden apartman görevlisi, kimliği belirsiz kadın hakkında güvenlik kamerası görüntüleriyle emniyete giderek şikayetçi oldu.

“HEM YARDIM PARASI TOPLAMIŞ HEM DE HIRSIZLIK YAPMIŞ”

Akşamları çöp topladıkları sırada bodrum katındaki depoya da baktıklarını söyleyen Apartman Görevlisi Murat Sever, “Bodrum kata indiğimizde valizlerin kurcalandığını gördüğüm zaman ben kayıtları inceleme ihtiyacı duydum. Kayıtları bir önceki günden itibaren incelemeye aldık. Kişi sanki burada oturuyormuş, daha önce buraya gelmiş ve biliyormuş gibi binaya çok rahat bir şekilde gelmiş, hiçbir panik yok. İlk giriş bölümünde ofis ve yangın çıkışı bölümlerini kurcalamış, kapıları zorlamış ardından asansöre binerek bodrum kata iniş yapmış" dedi.

ÇOCUKLARIN OYUNCAKLARINI DA ÇALDI

Bodrum katta kamera olmadığı için hırsızlık anını kaydedemediklerini ifade eden Sever, "Bu durumda maddi değeri o kadar yüksek olmasa da işte birkaç takım eşya, birkaç tencere tava almış. Çocuklara ait olan oyuncaklardan da almış. Kat kameralarını incelediğimiz de de bütün dairelerin zilleri çalınarak hastamız var bahanesi ile para isteminde de bulunmuş ve bütün katlardaki gerek kapı önündeki çöpler dahi kurcalanmış. Çıkarken de normal hiçbir şey olmamış gibi çok sakin bir şekilde daha önce aldıklarını almış ve binayı terk etmiş" diyerek şikayetçi olduklarını belirtti.

HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Öte yandan, apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının apartmana girdiği ve asansöre binerek depo kısmına indiği görülüyor. Burada depodan elinde poşetle çıkan kadının poşetleri bıraktıktan sonra tekrar apartmana girdiği ve katları gezmeye başladı görülüyor. 13 katlı apartmanın her katına çıkan kadının, apartmanın merdiven boşlukları ile kapı önlerindeki çöpleri dahi karıştırdığı görülüyor. Ziline çaldığı kapılardan yardım isteyen kadına bazı apartman sakinlerinin para verdiği görülüyor. Çocukların oyuncaklarını da alan kadının asansöre bindiğinde çantasından oyuncakları çıkartarak kontrol ettiği görülüyor.