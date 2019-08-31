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31.08.2019 - 14:39| DHA

Çocukların oyunu faciayla bitiyordu!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynarken 1 metre yükseklikten beton zemine düşerek başını yere çarpan Yağmur Eryiğit (8), yaralandı.

Çocukların oyunu faciayla bitiyordu!

Olay, saat 12.00 sıralarında Müftü Mahallesi Şadan Sönmez Sokak’ta meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan Yağmur Eryiğit, bir anlık dikkatsizliği sonucu 1 metre yükseklikten beton zemine düştü. Başını beton zemine çarpan Yağmur Eryiğit’in yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri küçük kıza müdahalede bulundu. Yağmur, sedyeye alındığı sırada "Ben bir yere gitmeyeceğim. Beni anneme götürün" diyerek gözyaşı döktü.

Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yağmur Eryiğit’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

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