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24.09.2019 - 14:56 | | DHA

Çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü! Ortalık savaş alanı

Gaziantep’te iki aile arasında çocukların tartışması yüzünden çıkan kavgada av tüfeği, taş ve sopalar kullanılırken, 7 kişi gözaltına alındı.

Çocukların tartışması aile kavgasına dönüştü! Ortalık savaş alanı

Gaziantep’te, komşu iki ailenin çocukları arasında çıkan tartışma, büyüklerin de katılması ile taş, sopa ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, kavgaya karışan 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, öğlen saatlerinde, Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta oturan ailelerin çocukları oyun oynadıkları sırada tartışmaya başladı. Tartışma iki aile büyüklerinin katılması ile büyüyerek kavgaya dönüştü. Tarafların birbirlerine taş, sopa ve av tüfekleriyle saldırdığı kavgada 2 kişi yaralandı. Mahallelinin ihbarı üzerine, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi gören 2 yaralı ardından taburcu edildi.

Mahalleye gelen çevik kuvvet polisleri geniş güvenlik önlemi alırken, ekipler kavgaya karıştığını belirlediği Metin K., Hüseyin B., Hasan B., Mustafa K. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Mahallelilerden biri olaya tepki göstererek, "Çocuklardan dolayı kavga başladı. Herkes silah sıkmaya başladı. Yıllardır burada komşular iki çocuk için bu kadar olmaması lazım. Sallamalarla, sopalarla millet birbirine girdi" dedi.

 

 

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