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04.11.2019 - 11:59 | | DHA

Çocukların 'yan bakma' kavgası: 4 yaralı

Karaman'da 14-15 yaşlarındaki çocukların bulunduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan kavgada, 2'si bıçakla, 2'si de aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

Çocukların 'yan bakma' kavgası: 4 yaralı

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. Çocukların bulunduğu iki gruptakiler arasında iddiaya göre 'yan bakma' nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki grupta çocuklardan E.N.D. ve A.Ö., sırtlarından bıçakla, M.Y. ve Ş.K. de aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

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