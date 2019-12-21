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21.12.2019 - 18:53 | | AA

Çocuklarına kurşun yağdırmıştı! Tutuklandı

Osmaniye'de tartıştığı oğullarından birini tabancayla vurarak öldürdüğü, ikisini de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Çocuklarına kurşun yağdırmıştı! Tutuklandı

Kurtuluş Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerindeki oto kurtarma işletmesinde tartıştığı oğlu İ.Ç'yi (42) öldürdüğü H.Ç. ve M.Ç'yi de yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.Ç'nin (66) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen A.Ç. sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Dün yaşanan olayda A.Ç. iş yerinde tartıştığı oğullarına tabancayla ateş etmiş, yaralanan 3 kardeş Osmaniye'deki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı. Özel bir hastanede tedavi altına alınan İ.Ç. kurtarılamamıştı.

Kapı yerine duvardan çıkmaya çalıştıAvcılar'da katıldığı düğünde alkol aldıktan sonra ayrılan Türkmenistan uyruklu Polat İbrahimov bahçe duvarından yola atlayınca minibüs çarptı. Kazada hafif yaralanan İbrahimov, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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