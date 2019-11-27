Ã‡ok acÄ± olay... 11. kattan dÃ¼ÅŸtÃ¼

Olay, saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¼vercintepe Mahallesi Ä°stiklal Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re 16 yaÅŸÄ±ndaki lise 1 Ã¶ÄŸrencisi Rabia KoÃ§ 11. kattaki evlerinin camÄ±ndan dÃ¼ÅŸtÃ¼.









Durumu gÃ¶ren vatandaÅŸlar polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerini aradÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine siteye polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri Rabia KoÃ§'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini tespit etti. Polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rken, lise Ã¶ÄŸrencisinin cenazesi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â







