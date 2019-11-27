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27.11.2019 - 23:32 |

Çok acÄ± olay... 11. kattan düÅŸtü

BaÅŸakÅŸehir'de 11. kattaki evinin camÄ±ndan dÃ¼ÅŸen 16 yaÅŸÄ±ndaki liseli Rabia KoÃ§ hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â

Çok acÄ± olay... 11. kattan düÅŸtü

Olay, saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda GÃ¼vercintepe Mahallesi Ä°stiklal Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re 16 yaÅŸÄ±ndaki lise 1 Ã¶ÄŸrencisi Rabia KoÃ§ 11. kattaki evlerinin camÄ±ndan dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã‡ok acÄ± olay... 11. kattan dÃ¼ÅŸtÃ¼


Durumu gÃ¶ren vatandaÅŸlar polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerini aradÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine siteye polis ve saÄŸlÄ±k ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri Rabia KoÃ§'un hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini tespit etti. Polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±rken, lise Ã¶ÄŸrencisinin cenazesi Adli TÄ±p Kurumu morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

Ã‡ok acÄ± olay... 11. kattan dÃ¼ÅŸtÃ¼


Bartholomeos'un evine giren ÅŸüpheliler suçüstü yakalandÄ±Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeos'un evine giren ÅŸüpheliler, Kartal Dragos'ta bir villada hÄ±rsÄ±zlÄ±k yaparken suçüstü yakalandÄ±. Polislere silah çeken ÅŸüphelilerden 1'i yaralanÄ±rken, toplam 4 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
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