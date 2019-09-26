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26.09.2019 - 12:41 | | DHA

Çok acı olay! Baba ve oğlu aynı gün öldü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 15 yıldır bağırsak kanseriyle mücadele eden Özgür Çeçen (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Baba Necati Çeçen (69), oğlunun ölüm haberini almadan önce kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Çok acı olay! Baba ve oğlu aynı gün öldü

Kanser rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi gören evli ve 2 çocuk babası Özgür Çeçen, dün yaşamını yitirdi. Özgür Çeçen’in ölüm haberi, baba Necati Çeçen’e söylenemedi. Necati Çeçen, akşam saatlerinde yüksek ateş ve ishal şikayetiyle oğlunun yaşamını yitirdiği hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Necati Çeçen, gece kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Çeçen ailesinin diğer fertleri, aynı gün içinde aldıkları iki ölüm haberiyle yıkıldı. Özgür Çeçen ve Necati Çeçen’in cenazeleri, helallik alınması için Gülüç beldesindeki evlerine götürüldü. Baba ve oğulun cenazeleri, yan yana konularak dua edildi. Cenazelerin kaldırıldığı sırada Özgür Çeçen’in annesi ve Necati Çeçen’in eşi olan Hanife Çeçen, gözyaşlarına boğuldu. 3 çocuk babası Necati Çeçen’in 20 yıl önce diğer oğlu Şevket Çeçen’i de aynı hastalık sonucu kaybettiği öğrenildi.

Özgür Çeçen’in kayınpederi olan Örencik Mahalle Muhtarı Çağlar Özcan, damadının yaklaşık 15 yıldır kanser hastalığı ile mücadele ettiğini, dünürü Necati Çeçen’in ise aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini söyledi. Damadı ve dünürünü kaybetmenin acısını yaşadıklarını ifade eden Özcan, "Damadım 15 sendir kanser hastası. Uzun süredir de tedavi görüyordu. Dünürüm de hiçbir şey yoktu, rahatsızlandı. Çocuğunun öldüğünden haberleri yoktu. Gece aniden rahatsızlandı. İshal, kusma, ateş. Acile getirdim. Acilden sonra yoğun bakıma alındı. Gece de kalp krizi geçirerek vefat etti" dedi.

Özgür Çeçen ve Necati Çeçen’in cenazeleri, toprağa verilmek üzere Kozlu ilçesine bağlı Üçköy’e gönderildi.

 

 

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