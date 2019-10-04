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04.10.2019 - 23:13 | | DHA

Çok acı olay! Düğün, yas alanına döndü

Düzce'de, düğüne giden Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Çok acı olay! Düğün, yas alanına döndü

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolu Çerkeztaşköprü sapağında meydan geldi. İstanbul yönüne giden Samet Yıldırım yönetimindeki 81 AAU 462 plakalı otomobil, yolun karşısındaki düğün salonuna gitmeye çalışan Fatma Kartal ile kızı Özge Kartal'a çarptı. Özge Kartal olay yerinde, anne Fatma Kartal ise sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Çok acı olay Düğün, yas alanına döndü

Kazanın ardından şoka giren sürücü Samet Yıldırım ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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