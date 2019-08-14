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14.08.2019 - 20:04| İHA

Çok acı olay! Haberi alan eşi yıkıldı

Burdur'un dünyaca ünlü Salda Gölü’nde balon simitle açılan bir kişi boğuldu. Cesedi dünya rekoru denemesi yapan Derya Can'ın dalış ekibi çıkardı.

Çok acı olay! Haberi alan eşi yıkıldı

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli’nin Çivril ilçesinde oturan Hasan İlhan (29), eşi ve 2 çocuğuyla Yeşilova’daki Salda Gölü kenarındaki halk plajına geldi. Balon simit üzerine binerek göle açılan Hasan İlhan yüzme bilmediği için şişme simit üzerinden düşerek gölde çırpınmaya başladı.

Çok acı olay Haberi alan eşi yıkıldı

Bir süre sonra Hasan İlhan’ın çırpındığını gören eşi bağırarak çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hasan İlhan'ın eşi sinir krizi geçirirken sağlık ekipleri genç kadını ambulansa götürdü. Yaklaşık yarım saatlik aramanın ardından Hasan İlhan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Bir süredir rekor denemesi için dalış çalışmalarını Salda Gölü'nde yapan Dünya Serbest Dalışçı Derya Can'ın dalış ekibindeki dalgıçlar tarafından bulunup tekneye alınan Hasan İlhan’ın cenazesi kıyıya çıkarıldıktan sonra otopsi için hastaneye götürüldü.

Çok acı olay Haberi alan eşi yıkıldı

Görgü tanığı Abdülkadir Yıldız, "Yanımızda balon simidin boş olduğunu gördük ne olduğunu biz de anlayamadık. Göl çok kalabalıktı çevredekiler de bağırmadı, biz olaya çok yakındık ne olduğunu biz de anlayamadık. Kıyıdakilerin bağırmasıyla boğulma vakasının olduğunu öğrendik" dedi.
Tekneye alınan cansız bedene bakamayan Derya Can teknenin ucunda beklerken dalış ekibi cansız bedeni çıkartıp görevlilere teslim etti. 

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