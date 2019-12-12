MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ankara'da çok acı olay! Hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu
ABONE OL
12.12.2019 - 03:49 | | DHA

Ankara'da çok acı olay! Hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu

Ankara'da, bir süredir haber alınamayan 5 aylık hamile Hatice Ekin (22) ile kızı Zelal Ekin (3), şüphe üzerine balkondan eve giren yakınları tarafından banyoda ölü bulundu. Anne ve kızının şofbenden sızan doğalgaz sızıntısı sonucu öldüğü öne sürüldü.

Ankara'da çok acı olay! Hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu

 

Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesine bağlı Örnek Mahallesi 622. Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan Osman Ekin, eşinden haber alamayarak akrabalarını aradı. Dakikalarca zili çalan yakınları, kapının açılmaması üzerine 2'inci kattaki daireye balkon kapısından girdi. Dairenin içine dolan suyu fark eden yakınları, banyoya girdiklerinde Hatice Ekin ve kızının yerde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, 5 aylık hamile anne ve kızının hayatını kaybettiği belirlendi. Apartman önünde bekleyen yakınları, ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğuldu.

Ankarada çok acı olay Hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu

Şofbenden sızan doğalgaz sızıntısı sonucu öldükleri öne sürülen Hatice ve Zelal Ekin'in cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Anne ve kızının kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından tespit edilecek. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ankarada çok acı olay Hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu

'EN SON SABAH GÖRDÜM'

Ölen kadının arkadaşı Merve Kabal, "Ben sabahtan akşama kadar burada yalnızım. Bana yoldaşlık yapıyordu. Bugün eşi ona ulaşamayınca akrabalarına haber vermiş. Bana sordular, en son sabah gördüğümü söyledim. Yarım saat sonra evlerinden çığlık sesleri duydum. Merak ettim oraya gittim. Kapıyı açmayınca balkondan girmişler. Bende içeri girince ikisi de yerde yatıyordu. Kızı Zelal 3 yaşındaydı, kendisi de hamileydi. Ev tertemizdi, yemeğini de hazırlamıştı. Kızıyla birlikte banyoya girmişlerdi büyük ihtimal" dedi.

Ankarada çok acı olay Hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu

 


Ankarada çok acı olay Hamile anne ile kızı banyoda ölü bulundu

ABD yasak dinlemedi! Tehlikeli deneme...ABD Hava Kuvvetleri, Donald Trump yönetiminin yakın zamanda çekildiği Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması kapsamında yasaklı olan orta menzilli karada konuşlu bir balistik füzeyi denediklerini açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kadıköy'de gece yarısı korkutan kaza! Yaralılar var

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

Kıdem tazminatı ile ilgili flaş haber!

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

iDATA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 iDATA çalışma mesai saatleri

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

"Emekliliğini 2020’ye erteleyen kazanır"

Sıradaki Haber