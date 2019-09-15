15.09.2019 - 21:13 | | DHA
Çok acı olay! Kardeşini ziyarete gitmişti...
Afyonkarahisar'da kardeşinin evine misafirliğe gelen Cavit Keskin (50), dengesini kaybedip 4üncü kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 17.00'de Afyonkarahisar'ın Dörtyol Mahallesi Adliye Sitesinde meydana geldi. Kardeşine misafirliğe gelen Cavit Keskin, dengesini kaybederek 4üncü kat balkonundan düştü. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Cavit Keskin'i ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine götürdü. Tedaviye alınan Cavit Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cavit Keskin'in cenazesi morga konulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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