07.11.2019 - 12:32 | | DHA
Çok acı olay! Uzman çavuş kalp krizi geçirip öldü
İzmir’in Menemen ilçesinde, alışveriş yaptıktan sonra evine yürürken kalp krizi geçiren uzman çavuş Uğur Gücükbergen (25), hayatını kaybetti.
Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda görev yapan uzman çavuş Uğur Gücükbergen, alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yürümeye başladı. Gücükbergen, Menemen'deki oturduğu apartmana yaklaştığı sırada fenalaşarak yere yığıldı.
Doktor komşusunun ilk müdahaleyi yaptığı Gücükbergen, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Gücükbergen kurtarılamadı. Uzman çavuşun cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopside kalp krizi geçirdiği için hayatını kaybettiği belirlenen uzman çavuşun cenazesi, memleketi Kastamonu'ya gönderildi. Gücükbergen'in, Ağustos ayında evlendiği öğrenildi.
İzmit’te amorti sandığı biletten büyük ikramiye çıktı!İzmit'te, seyyar Milli Piyango bayi Cafer Öziri, sadece son rakamına bakıp amorti çıktığını söyleyen kadının verdiği bileti kontrol edince büyük ikramiyenin numaralarının olduğunu gördü. Öziri, adı öğrenilemeyen kadına tansiyon, şeker ya da kalp hastalığı olup olmadığını sorduktan sonra da müjdeyi verdi. Öziri, 3 milyon TL ikramiye çıktığını, çeyrek bilet sahibi olduğu için 750 bin TL kazandığını söyledim. Ben, bana olan sınavı verdim. Allah ülkedeki tüm insanları doğru yoldan ayırmasın dedi.