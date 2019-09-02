MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇok acı! Oyun oynarken pencere tırmandı...
02.09.2019 - 19:50| AA

Çok acı! Oyun oynarken pencere tırmandı...

Zeytinburnu'ndaki 19 katlı bir sitenin 17. katından düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çok acı! Oyun oynarken pencere tırmandı...

Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi üzerindeki bir sitede kalan Libyalı aile, 2 yaşındaki kızları Saji Mahmud Issa Elkemaıtı'yı salonda yalnız bıraktı.

Oyun oynayan minik kız, bir süre sonra açık pencereye tırmandı. Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çok acı Oyun oynarken pencere tırmandı...


Elkemaıtı'nın cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

 

17. kattan düşen çocuk hayatını kaybettiİstanbul Zeytinburnu'nda 2 yaşındaki kız çocuğu bir sitenin 17’nci katından aşağı düşerek hayatını kaybetti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kaş ve Erdek'teki orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama

Kaş ve Erdek'teki orman yangınlarıyla ilgili flaş açıklama

Oğlunun gözü önünde kurşun yağmuru!

Oğlunun gözü önünde kurşun yağmuru!

Çok acı! Oyun oynarken pencere tırmandı...

Çok acı! Oyun oynarken pencere tırmandı...

Yavru kedileri öldüren köpeğini döverek bayılttı

Yavru kedileri öldüren köpeğini döverek bayılttı

Sıradaki Haber