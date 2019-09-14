MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇok feci kaza! Ayak bileği koptu
14.09.2019 - 02:40 | | İHA

Çok feci kaza! Ayak bileği koptu

İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsünün sağ ayak bileği koptu.

Çok feci kaza! Ayak bileği koptu

Kaza, saat 00.30 sıralarında Çiğli ilçesi Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ata Sanayi istikametine seyreden motosiklet, refüjü aşarak Çiğli yönüne gitmekte olan bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü yara almazken, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan motosikletin sürücüsü Birol K.’nın, (52) sağ ayak bileği koptu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Alkollü olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü, yaralı motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastane’sine kaldırıldı.

Öte yandan, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok feci kaza! Ayak bileği koptu

Çok feci kaza! Ayak bileği koptu

Muğla'da yangın! Söndürme çalışmaları sürüyor

Muğla'da yangın! Söndürme çalışmaları sürüyor

Tüm Türkiye'de aranıyordu, 170 bin kişiyi dolandırdı! Bu kez fena yakalandı

Tüm Türkiye'de aranıyordu, 170 bin kişiyi dolandırdı! Bu kez fena yakalandı

MSB duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Sıradaki Haber