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04.12.2019 - 23:39 | | DHA

Çok feci kaza! Metrelerce sürüklendi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, bisikletli Hatay D., otomobilin çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklenip, yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü O.K. (19) gözaltına alındı.

Çok feci kaza! Metrelerce sürüklendi

Kaza, saat 21.00 sıralarında, Hasan Ali Yücel Bulvarı'nda meydana geldi. Atakent'ten Bostanlı yönüne bisikletiyle giden Hatay D.'ye, iddiaya göre aşırı hız yapan O.K. yönetimindeki 35 HC 9373 plakalı otomobil, arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 30 metre sürüklenen Hatay D., kanlar içinde kaldı. Hatay D.'yi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çok feci kaza Metrelerce sürüklendi

Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Hatay D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Hatay D.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, polis ekipleri otomobil sürücüsü O.K.'yi gözaltına alarak Bostanlı Polis Merkezine götürdü. 

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