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15.09.2019 - 11:18 |

Çok Güzel Hareketler 2 20. bölümü ile yeni sezona başlıyor!

Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezona başlıyor. Bu akşam 20. bölümü ile ekrana gelecek olan Çok Güzel Hareketler 2 yine herkesi kahkahaya boğacak. İşte Çok Güzel Hareketler 2 20. bölüm fragmanı...

Çok Güzel Hareketler 2 20. bölümü ile yeni sezona başlıyor!

Kanal D'nin eğlenceli skeçleri ile herkesi ekran başına kilitleyen programı Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonda da oldukça iddialı.

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’da Kanal D’de!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 20. BÖLÜM FRAGMANI 2

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 20. BÖLÜM FRAGMANI

Batman’da bulgur yapımı başladı!Batman’ın Gercüş ilçesinde tarladan hasadın toplanmasının ardından bulgur yapımı başladı.
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