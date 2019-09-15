Çok Güzel Hareketler 2 20. bölümü ile yeni sezona başlıyor!

Kanal D'nin eğlenceli skeçleri ile herkesi ekran başına kilitleyen programı Çok Güzel Hareketler 2 yeni sezonda da oldukça iddialı.

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle Kanal D’de!

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle pazar akşamı saat 20.00’da Kanal D’de!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 20. BÖLÜM FRAGMANI 2

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 20. BÖLÜM FRAGMANI