Çok Güzel Hareketler 2 24. bölümü ile bu akşam Kanal D'de!

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 24. BÖLÜM SKEÇLERİ

Ayrıldıktan sonra arkadaş kalmaya çalışan ailenin hikayesi bu haftanın ilk skeci. Yerli malı haftasına suşi getiren çocuk, rap dünyasının bir araya gelmesiyle oluşan muhteşem bir rap performansı, kardeşi olmasını kabullenemeyen Çınar’ın komik mücadelesi, özel okulda okuyan çocuklarına evde sınav yapan aile, yok böyle bir hasta ziyareti dedirtecek bir yoğun bakım hikayesi ve fenomen skeçler arasında yerini alan "Canımız Sıkılır"a damga vuracak İskender ve Yaşar’ın düellosu.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 24. BÖLÜM FRAGMANI