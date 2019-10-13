Çok Güzel Hareketler 2 24. bölümü ile bu akşam Kanal D'de!
Çok Güzel Hareketler 2 24. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Pazar akşamları Kanal D ekranında izleyici ile buluşan Çok Güzel Hareketler'de bu hafta 8 yeni skeç ile karşımıza çıkacak olan BKM mutfak ekibi klasikleşen skeçlerinin yanı sıra gündemde önemli yer tutan konuları da ele almaya devam ediyor. Peki Çok Güzel Hareketler 2 24. bölümde hangi skeçler izleyici ile buluşacak?
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümü ile bu akşam Kanal D ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 24. BÖLÜM SKEÇLERİ
Ayrıldıktan sonra arkadaş kalmaya çalışan ailenin hikayesi bu haftanın ilk skeci. Yerli malı haftasına suşi getiren çocuk, rap dünyasının bir araya gelmesiyle oluşan muhteşem bir rap performansı, kardeşi olmasını kabullenemeyen Çınar’ın komik mücadelesi, özel okulda okuyan çocuklarına evde sınav yapan aile, yok böyle bir hasta ziyareti dedirtecek bir yoğun bakım hikayesi ve fenomen skeçler arasında yerini alan "Canımız Sıkılır"a damga vuracak İskender ve Yaşar’ın düellosu.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 24. BÖLÜM FRAGMANI