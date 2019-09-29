29.09.2019 - 10:53 |
Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm bu akşam!
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümü ile pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana geliyor.
Pazar akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde;
Dilli Bebekler’in kahkahalarla izlenecek sünnet macerası
Bekarlığa veda partisi için Aksaray’a giden gençlerin başına gelenler
Ezik Müzikali öğrencilerinin karne heyecanı
Atakan ve Ozan’ın çapkınlık turuna kabus gibi çöken Sefa
Liseler arası maç turnvasında havada uçuşan taktikler
Elektrik idaresinde rüyalar alemine dalan adam ve ölümün bile ayıramadığı aşıkların hikayeleri ekrana gelecek.
FRAGMAN
D-100'deki 'tek teker' magandası kameradaCevizlibağ'da motosikletli bir kişi, Şirinevler'e kadar yaklaşık 7 kilometre boyunca bazen makas atarak bazen de tek teker üzerinde giderek trafiğe tehlikeye sokan sürücü kameraya yansıdı. Motosiklet sürücüsünün yeni bir motosiklet lastiğini beline takarak taşıması da dikkat çekti.