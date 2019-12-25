Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel fragmanı | ÇGH 2'de Bir Demet Tiyatro sürprizi!

Kanal D'de ekrana gelen Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı için izleyicisine büyük bir sürpriz hazırladı. Yılbaşı özel bölümü için Bir Demet Tiyatro'nun efsane karakterleri yeniden sahneye çıkacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL

Bir Demet Tiyatro’nun unutulmaz karakterleri Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır ve Feriştah, yılbaşı akşamı Kanal D’de olacak. Seyirciyi eski günlere götürecek olan Bir Demet Tiyatro ile yeniden duygu dolu anlar yaşanacak. Eğlenceli skeçleri ve yılbaşı özel bölümü ile Çok Güzel Hareketler Bunlar 31 Aralık Salı akşamı 20.00'de Kanal D'de olacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YILBAŞI ÖZEL FRAGMANI