Çok Güzel Hareketler oyuncuları kimler? Yeni bölüm bu akşam
Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak Bahıt’ın üstlendiği “Çok Güzel Hareketler 2” yeni bölümü ile pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana geliyor.
Bu haftanın ilk skeci bir sosyal deney skeci, Hastane çalışanının doktor zannedilmesi ile çığırından çıkan olaylar, ablasının evlenmesine aşırı mutlu olan çocuğun sevinci, üniversiteyi kazanamayan gencin evine baskın anne ve baba, stajyer olarak işe başlayan Hilmi’nin plaza hayatı, bir misafirin iyi ağırlanma beklentisi, çok magazinsel bir ödül töreni, erkek arkadaşının ailesiyle tanışacak kızın iş görüşmesini aratmayacak tanışma hikayesi ve çok daha fazlası yeni bölümde ekrana geliyor!
ÇOK GÜZEL HAREKETLER FRAGMAN
ÇOK GÜZEL HAREKETLER OYUNCULARI KİMLER?
Ahmet Hilmi Deler
Oyuncu
Atakan Çelik
Oyuncu
Ayşegül Yılmaz
Oyuncu
Batuhan Soyaslan
Oyuncu
Begüm Çağla Taşkın
Oyuncu
Cemile Canyurt
Oyuncu
Cihan Talay
Oyuncu
Ecem Bayır
Oyuncu
Eda Nur Hancı
Oyuncu
Engin Demircioğlu
Oyuncu
Evliya Aykan
Oyuncu
Ezgi Özyürekoğlu
Oyuncu
Fatih Öztürk
Oyuncu
Fatma Tezcan
Oyuncu
Gözde Şencan
Oyuncu
Gürhan Altundaşar
Oyuncu
Hamza Yazıcı
Oyuncu
Metin Pıhlıs
Oyuncu
Ozan Can Yiğit
Oyuncu
Safa Sarı
Oyuncu
Sema Özkan Yorgun
Oyuncu
Yasin Çam
Oyuncu