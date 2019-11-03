Çok Güzel Hareketler oyuncuları kimler? Yeni bölüm bu akşam

Bu haftanın ilk skeci bir sosyal deney skeci, Hastane çalışanının doktor zannedilmesi ile çığırından çıkan olaylar, ablasının evlenmesine aşırı mutlu olan çocuğun sevinci, üniversiteyi kazanamayan gencin evine baskın anne ve baba, stajyer olarak işe başlayan Hilmi’nin plaza hayatı, bir misafirin iyi ağırlanma beklentisi, çok magazinsel bir ödül töreni, erkek arkadaşının ailesiyle tanışacak kızın iş görüşmesini aratmayacak tanışma hikayesi ve çok daha fazlası yeni bölümde ekrana geliyor!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER FRAGMAN

ÇOK GÜZEL HAREKETLER OYUNCULARI KİMLER?

Ahmet Hilmi Deler

Oyuncu

Atakan Çelik

Oyuncu

Ayşegül Yılmaz

Oyuncu

Batuhan Soyaslan

Oyuncu

Begüm Çağla Taşkın

Oyuncu

Cemile Canyurt

Oyuncu

Cihan Talay

Oyuncu

Ecem Bayır

Oyuncu

Eda Nur Hancı

Oyuncu

Engin Demircioğlu

Oyuncu

Evliya Aykan

Oyuncu

Ezgi Özyürekoğlu

Oyuncu

Fatih Öztürk

Oyuncu

Fatma Tezcan

Oyuncu

Gözde Şencan

Oyuncu

Gürhan Altundaşar

Oyuncu

Hamza Yazıcı

Oyuncu

Metin Pıhlıs

Oyuncu

Ozan Can Yiğit

Oyuncu

Safa Sarı

Oyuncu

Sema Özkan Yorgun

Oyuncu

Yasin Çam

Oyuncu