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25.11.2019 - 16:46 | | İHA

Çok kritik uyarı! Bu gece 02.00 sıralarında fırtına geliyor

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü tarafından, Doğu Akdeniz’de bu gece yarısından itibaren denizde fırtına beklendiği bildirilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Çok kritik uyarı! Bu gece 02.00 sıralarında fırtına geliyor

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinin denizlere ait meteorolojik uyarına yer verildi. Açıklamada, Doğu Akdeniz’in doğusunda, doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, bu gece saat 02.00 sıralarından itibaren kuvvetini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreye kadar çıkacak fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı.

 

Kayıp iş adamı, çayda ölü bulunduKarabük’te, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınmayan iş adamı Ertuğrul Gazi Yıldız (52), çayda suya gömülen otomobilde boğulmuş olarak bulundu. İş adamının son olarak arkadaşını arayarak, “Beni buradan kurtar” dediği öğrenildi.
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