'Çok Sevdim Yalan Oldu' şarkısını söyleyen Fatih Bulut kimdir?

İrem Sak'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımda kullandığı 'Çok sevdim yalan oldu' adlı parça bir anda büyük çıkış yakalayarak dinleme listelerinde yerini aldı.

Şarkının söz ve müziği ise Fatih Bulut'a ait. Fatih Bulut aynı zamanda şarkıyı söylüyor.

FATİH BULUT KİMDİR?

Yıldızı yeni parlayan Fatih Bulut Kayseri'de düğün şarkıcılığı yapmaktadır. 'Çok sevdim yalan oldu' şarkısı ile hızlı bir çıkış yaptı. 29 Ağustos'da klibi yayınlandı ve bir haftada 14 milyondan fazla izlendi.

Kayseri'de doğan Fatih Bulut'un on kardeşi var. Babasını kanserden kaybeden genç şarkıcının abisi de kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Babasının ölümünün ardından müzik dünyasına daha çok ağırlık verdi. Köydeki düğünlerde şarkı söyleyerek geçimini sağladı. Sanatçı olmak çocukluk hayaliydi.