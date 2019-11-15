Çöken iskelenin altında kalan mühendis 33 saat sonra bulundu!

Önceki gün 15.42'de meydana gelen olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 33'üncü saatinde sonuca ulaşıldı.

Olayın ilk anından bu yana aralıksız devam eden arama kurtarma çalışmaları kapsamında, çöken iskele nedeniyle oluşan büyük tahta yığını ekipler tarafından tahliye edildi.

Bu gece saatlerinde ise çevredeki tüm sesler durdurularak, ortam dinlemesi yapıldı.

İnşaat içerisindeki bir bölgeden ses alan ekipler yoğunlaştıkları alanda, büyük tahta parçalarının arasındaki Korkut Küçükcan'a ulaştı.

Yaralı olduğu belirlenen inşaat mühendisine ilk müdahale, bulunduğu yerde yapıldı.

Daha sonra sedyeye alınan ve elden ele taşınarak inşaat girişindeki ambulansa getirilen Küçükcan, hastaneye kaldırıldı.

Bu arada, Küçükcan'ın tahliyesi sırasında, çalışmalarda yer alan ekipler büyük sevinç gösterisinde bulundu.

İnşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın ailesi ve yakınları da mutluluk gözyaşı döktü.









740 KİŞİLİK EKİP ARIYORDU

Akşam saatlerinde açıklama yapan Vali gül kaklaşık 740 kişilik ekibin bölgede 3 vardiya olarak çalıştığını belirtmiş ve şöyle konuşmuştu:

"Yani her vardiyada ortalama 250 kişi çalışıyor ve 50 araçtan destek alıyoruz. Arama kurtarma köpekleri, termal kameralar ve kılavuz kameralar kullanıldı, telefon sinyalinden, teknolojiden yararlanıyoruz. Tüm ekipler insanın olmadığına emin oldukları alanda da iş makinalarından yararlanıyorlar. Burada toplam 15 bin metreküp kalas ve odun var. Yani 20 bin ton veya 1500 kamyon ağaçtan bahsediyoruz. Bunların hepsi birbirine çivili ve sıkışmış vaziyette. İnsan gücüyle bunları çıkarmak çok zor. Aşağıda canlı olduğunu düşünerek her tarafta iş makinesinden yararlanamıyoruz. Şundan herkes emin olsun ki teknolojinin ve kamunun tüm imkanları kullanılıyor."