Çöken iskelenin altında kalan mühendisten 33 saat sonra acı haber geldi

Önceki gün 15.42'de meydana gelen olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmalarının yaklaşık 33'üncü saatinde bulunan Küçükcan, ambulansla Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Suat Zengin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Küçükcan ile daha önceden de mesailerinin bulunduğunu, kendisinin değerli bir mühendis olduğunu söyledi.

Ekiplerin Küçükcan'ı kurtarmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini ifade eden Zengin, "Malumunuz yaklaşık yarım saat önce mühendisimiz bulundu. Kendisinin acile getirildiğinde ilk değerlendirmemizde vefatının üzerinden belirli bir süre geçtiğini düşünmekteyiz. Ama bu sürenin ne kadar olduğuyla ilgili konu, yarın adli tıpta yapılacak incelemeler sonucunda belli olacaktır. Başta ailesi ve yakınları olmak üzere tüm Gaziantep'in başı sağolsun." diye konuştu.

Zengin, mühendisin ölüm nedeniyle ilgili soru üzerine de "Oldukça fazla miktarda iskele malzemesinin üstüne düşmesiyle yüzlerce kilo ağırlık oluşmuş. Başta baş bölgesi olmak üzere, vücudunun çeşitli bölgelerinde ezilmeler oluşmuştu. Otopsi kesin sonucu verecektir ama muhtemelen kafa travmasına bağlı ölümün gerçekleştiğini düşünmekteyiz." yanıtını verdi.

Acı haberin duyulması üzerine ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.









740 KİŞİLİK EKİP ARIYORDU

Akşam saatlerinde açıklama yapan Vali gül kaklaşık 740 kişilik ekibin bölgede 3 vardiya olarak çalıştığını belirtmiş ve şöyle konuşmuştu:

"Yani her vardiyada ortalama 250 kişi çalışıyor ve 50 araçtan destek alıyoruz. Arama kurtarma köpekleri, termal kameralar ve kılavuz kameralar kullanıldı, telefon sinyalinden, teknolojiden yararlanıyoruz. Tüm ekipler insanın olmadığına emin oldukları alanda da iş makinalarından yararlanıyorlar. Burada toplam 15 bin metreküp kalas ve odun var. Yani 20 bin ton veya 1500 kamyon ağaçtan bahsediyoruz. Bunların hepsi birbirine çivili ve sıkışmış vaziyette. İnsan gücüyle bunları çıkarmak çok zor. Aşağıda canlı olduğunu düşünerek her tarafta iş makinesinden yararlanamıyoruz. Şundan herkes emin olsun ki teknolojinin ve kamunun tüm imkanları kullanılıyor."