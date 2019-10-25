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25.10.2019 - 10:03 | | AA

Çöp bidonunun yanına bırakılan bebeğin annesi bulundu!

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, çöp bidonunun yanına bırakılan bebeğin annesi bulundu.

Çöp bidonunun yanına bırakılan bebeğin annesi bulundu!

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çöp bidonu yanındaki çantada bebek bulunmasıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

Bebeğin içine konulduğu çantanın, bir belediye tarafından yeni doğum yapan annelere hediye edilmek üzere hastanelere dağıtıldığı bilgisine ulaşan ekipler, ildeki hastanelerde son bir haftada gerçekleşen doğumları inceledi.

Bebeklerin cinsiyetleri ve kilolarına göre eleme yapan ekipler, bebeğin annesinin Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan C.M. (21) olabileceğini değerlendirdi. Ekipler tarafından bulunan C.M, bebeği kendisinin bıraktığını itiraf etti.

Erkek arkadaşından olan bebeğin doğumu için Bursa Şehir Hastanesi'ne gelen C.M'nin, hastaneden taburcu olunca bebeği Yunuseli Mahallesi'ndeki bir sokağa bırakıp Mustafakemalpaşa'daki evine döndüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.M, savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından salıverildi.

Sağlık durumu iyi olan bebek ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl  Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nde dün bir evin önünde çöp  bidonunun yanındaki çantada bulunan erkek bebek, 112 Acil Servis ekibince Bursa  Şehir Hastanesine götürülmüştü.

 

 

 

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