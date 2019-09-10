MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇöp kamyonu arkasında feci ölüm
10.09.2019 - 23:19| İHA

Çöp kamyonu arkasında feci ölüm

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, çöp kamyonuna arkadan çarptı. Çöp kamyonu arkasında çalışan bir işçi hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı

Çöp kamyonu arkasında feci ölüm

Kaza, Mustafakemalpaşa ilçesi Fevzipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Bülent İ. (45) idaresindeki otomobil, çöp toplama kamyonuna arkadan çarptı.

Kamyonun arkasında çöp toplayan Fikret Mutlu (50) isimli işçinin ayağı koptu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Mutlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çöp kamyonu arkasında feci ölüm



GÖZALTINA ALINDI

İşçinin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Şok geçiren otomobil sürücüsü Bülent İ. ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle yol yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anne ve oğlunu öldürdü kızını ağır yaraladıNiğde'de bir kişi, arazide hayvan otlatma anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu anne ve oğlunu öldürdü, kızını ağır yaraladı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

Bugün hava durumu nasıl? Meteoroloji'den İstanbul, Ankara ve İzmir hava sıcaklıkları

Aranıyordu... Acı haber geldi

Aranıyordu... Acı haber geldi

Kontağı açık unutunca... Ortalık savaş alanına döndü

Kontağı açık unutunca... Ortalık savaş alanına döndü

O ilimizde katliam! Anne ve oğlunu öldürdü, kızını yaraladı

O ilimizde katliam! Anne ve oğlunu öldürdü, kızını yaraladı

Sıradaki Haber