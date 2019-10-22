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22.10.2019 - 17:18 | | DHA

Çöp konteynerinde 'cenin' alarmı!

Antalya’da temizlik görevlisinin çöp konteynerinde kanlı çarşaf, et parçası, takma diş ve kanlı poşet bulmasının ardından araştırma başlatan polis, bulunan eşyaların, sabah saatlerinde akciğer kanserinden yaşamını yitiren Suat Varol'a (62) ait olduğunu belirledi.

Çöp konteynerinde 'cenin' alarmı!
Çöp konteynerinde 'cenin' alarmı!
Çöp konteynerinde 'cenin' alarmı!
Çöp konteynerinde 'cenin' alarmı!
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Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi 916 Sokak'ta saat 16.00 sıralarında temizlik yapan belediye temizlik görevlisi, çöp konteynerinde kanlı çarşaf, takma diş ve kanlı poşet olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Poşete sarılı et parçasının cenin olabileceği değerlendirdi.

İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, gerçek bir süre sonra ortaya çıktı. Polisin çalışma yaptığını gören 3 kadın, kanser hastası akrabaları Suat Varol'un sabah saatlerinde yaşamını yitirdiğini, evde kullanılan kanlı çarşaf, takma diş ve kanlı poşetin kendileri tarafından çöpe attığını ifade etti. Konuyla ilgili araştırma yapan polis, olayı teyit etmesinin ardından çöpte bulunan kanlı eşyaları yakınlarına aldırdı.

 

 

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