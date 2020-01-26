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26.01.2020 - 15:30 | | DHA

Çöpten bir kısmı yanmış köpek ölüsü çıktı!

Konya’nın Selçuklu ilçesinde, çöplükte bir kısmı yanmış köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverler, olaya tepki göstererek, bunu yapanların bulunmasını istedi.

Çöpten bir kısmı yanmış köpek ölüsü çıktı!

Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. Ebru Göktaş, çöpün yanından geçtiği sırada hareketsiz halde yatan bir köpek gördü. Köpeğin yanına giden Göktaş, köpeğin bir kısmının yanmış ve ölü olduğunu belirledi. Kendisinin de 2 köpeği olduğunu belirten Ebru Göktaş, "Sabah görünce şok geçirdim. Benim de 2 köpegim var. Sürekli mahallede gezdiren biriyim. Böyle canilerin barındığını görünce neye uğradığımı şaşırdım.

Bunu yapanlarda vicdan kalmamış"dedi. Konya'da bulunan hayvan hakları dernekleri de duruma tepki göstererek, bunu yapan kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.

 

 

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