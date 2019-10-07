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07.10.2019 - 07:50 |

Çöpten Sesler Orkestrası

Çukurova Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından oluşturulan “Çöpten Sesler Orkestrası” Adana’da bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Lezzet Festivali’nin ilgi odağı oldu.

Çöpten Sesler Orkestrası

Enstrümanlarını çöp bidonları, çöp konteynırları ve atıklardan oluşan ‘Çöpten Sesler Korosu’nun üyeleri Çukurova Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelinden oluşuyor. Bu ilginç orkestra, festivale renk kattı. Bagetleri eline alan Çukurova Belediye Başkan Soner Çetin, Çöpten Sesler Orkestrası’nın yaptığı ritim şova eşlik etti. İçinde belediye başkanının da yer aldığı Çöpten Sesler Orkestrası’nın ritim şovu, festivale katılanlar tarafından ilgiyle izlendi. Vatandaşlar orkestranın konserine olan ilgilerini, ritimlere tempo tutarak karşılık verdi.

Alev alev yandı...Fatih’te iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Metruk binanın alev alev yanması da kameralar tarafından kaydedildi.
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