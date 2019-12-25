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25.12.2019 - 12:13 | | DHA

Çorum'da kaçak içki operasyonu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde 4 bin 830 litre kaçak-sahte alkollü içki ele geçirildi.

Çorum'da kaçak içki operasyonu

Yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak alkol üretimi yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşan Jandarma ekipleri Merkez İlçe'ye bağlı Salur köyünde kaçak alkollü içki imal edildiğini tespit etti. Bir çiftlik evine düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 4 bin 830 litre kaçak-sahte alkollü içki ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıl

Yılbaşı için kuruyemiş alanlar dikkat! Uyardı: Önce tavada...Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı sofrası için hazırlıklar başladı. Bu yıl kuruyemiş fiyatlarının artmadığını belirten İstanbul Leblebi İmalatçıları ve Kuruyemişçiler Esnaf Odası Başkanı İsmail Taşkın, vatandaşları merdiven altı kuruyemiş satıcılarına karşı uyardı.
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