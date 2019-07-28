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28.07.2019 - 17:15| İHA

Çorum'da silahlı kavga! Yaralılar var

Çorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çorum'da silahlı kavga! Yaralılar var

Olay, çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daha önce önce aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.S. ile U.K. ve M.E. Buharaevler Kavşağı'nda karşılaştı. İddialara göre T.S., yanında bulunan pompalı tüfekle U.K. ve M.E.’nin içinde bulunduğu otomobile ateş açtı. U.K. ve M.E. vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan T.S'nin yakalanması için polis çalışma başlattı. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Çorumda silahlı kavga Yaralılar var

Çorum'da silahlı kavgaÇorum'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
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