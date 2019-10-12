CRR Cem Mansur’a emanet

Klasik müzik için tasarlanmış Türkiye’nin ilk konser salonu olan CRR’nin, yeni genel sanat yönetmeni Cem Mansur, Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’nın da kurucu şefi.

Eski CRR Genel Sanat Yönetmeni Aslan Özdemir, Cem Mansur için şunları söyledi: “Cem Mansur bilgisi, birikimi ve vizyonu ile; klasikten günümüze, dünyanın ve bizim seslerimizi, İstanbul müziğini CRR’ye en başarılı şekilde taşıyacak; CRR’yi dünyadaki prestijli konser salonları arasındaki hak ettiği yere ulaştıracak değerli bir şef. Sahnesi daima açık ve alkışları bol olsun.”

Cem Mansur ise yeni görevi ile ilgili şöyle konuştu: “Geçmişte gerçekleştirdiğim projelerde ifade etmeye çalıştığım, müziğin toplumsal dialog aracı olarak gücünü bu yeni görevde de paylaşmak için sabırsızlanıyorum. CRR, her tür müziğin iyisinin altında kucaklaşacağı bir çatı olabilir. Müzik konusunda bile kavga etmeyi başardığımız toplum olmayı hak etmiyoruz.”