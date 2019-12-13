Çubuklu Kek tarifi | Çubuklu Kek nasıl yapılır?

Çubuklu Kek tarifini sizler için derledik. Çubuklu Kek nasıl yapılır? İşte çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak bir tarif olan Çubuklu Kek tarifi...

ÇUBUKLU KEK TARİFİ

1 paket krema

200 gr bitter çikolata

1 çay bardağı pasta süsü

1 paket çöp şiş

Kakaolu Kek Tarifi:

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

Yarım şişe soda

yarım su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

ÇUBUKLU KEK NASIL YAPILIR?

Kek kırıntılarına krema ilave ederek, kremanın tamamını eklemek yerine yavaş yavaş ilave edin. Fırını 170 dereceye ayarlayın. Yumurta ve şekeri çırparak kabartın. Sıvı yağ ve sütü ilave edin. Kuru malzemeleri eleyerek karışıma ilave edin. Kek kalıbının içine harcı dökün ve 25 dakika kürdan yardımıyla kontrol ederek pişirin. Soğuyan keki mutfak robotunda ufalayın. Ufalanan kek kırıntılarına yavaş yavaş krema ilave ederek yoğun bir hamur elde edin. Hamurlardan yuvarlaklar yaparak çöp şişlere takın. Hazırladığınız çöp şişe takılı hamurları erimiş çikolataya ve pasta süsüne batırarak yağlı kağıt üzerinde dolapta bekletin.