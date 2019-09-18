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18.09.2019 - 15:20 |

Çukur 3. sezon 2. bölümden ilk sahne fragmanı yayınlandı

Çukur dizisi yeni sezona başladı. Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur'un 69. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yeni bölümde neler olacak merak konusu. İşte Çukur yeni bölümden ilk sahne fragmanı...

Çukur 3. sezon 2. bölümden ilk sahne fragmanı yayınlandı

Sezon finalinin ardından herkesin merakla beklediği Aliço’nun ekrana geldiği sahnede, babasıyla diyalogu dikkat çekiyor. Babası, asker disiplininde yaşadığı görülen Aliço’nun Çukur’a dönme isteğini reddediyor.

Yeni bölüm 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek. İşte Çukur 69. bölümden ilk sahne...

ÇUKUR 3. SEZON 2. BÖLÜM İLK SAHNE

Rus pilotlardan TEKNOFEST'te nefes kesen gösteriRus yapımı "Su-30" uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı'nın, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul) gerçekleştirdiği gösteri uçuşu, katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.
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