30.09.2019 - 23:18 |
Çukur 3. sezon 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Çukur 3. sezon 3. yeni bölümüyle yine heyecan fırtınası bir bölümü geride bıraktı. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisinin son bölümüne Yamaç'ın Efsun'a silahını doğrultması damga vurdu. Peki heyecanla beklenen Çukur 3. sezon 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÇUKUR 70. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisinde bu hafta intikam ateşiyle yanıp tutuşan Yamaç belirlediği hedefleri birer birer aradan çıkarır. Yamaç'ın son hedefi ise Efsun'dur. Peki Yamaç, Efsun'u öldürebilecek midir?
Başka bir hapishaneye nakledilen Vartolu Salih’in sorunlar yaşadığı görülürken, cezaevinden kaçan Cumali intikam ateşiyle yanıyor. Azer ve ailesinin ateş hattında kaldığı heyecan dolu tanıtımda Yamaç, son hedefinin arkasında beliriyor. Efsun’a silah doğrultan Yamaç’ın tetiği çekip çekmeyeceği ise merakla bekleniyor.
ÇUKUR 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Çukur 3. sezon 4. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...
CSO yeni sezonu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde açıldıCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 2019-2020 Konser Sezonunu Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Güher Pekinel ve Süher Pekinel’in verdiği özel bir konser ile açtı. Açılış konserine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’da katıldı.