Çukur 3. sezon 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ÇUKUR 70. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Pazartesi akşamları ekrana gelen Çukur dizisinde bu hafta intikam ateşiyle yanıp tutuşan Yamaç belirlediği hedefleri birer birer aradan çıkarır. Yamaç'ın son hedefi ise Efsun'dur. Peki Yamaç, Efsun'u öldürebilecek midir?

Başka bir hapishaneye nakledilen Vartolu Salih’in sorunlar yaşadığı görülürken, cezaevinden kaçan Cumali intikam ateşiyle yanıyor. Azer ve ailesinin ateş hattında kaldığı heyecan dolu tanıtımda Yamaç, son hedefinin arkasında beliriyor. Efsun’a silah doğrultan Yamaç’ın tetiği çekip çekmeyeceği ise merakla bekleniyor.



ÇUKUR 71. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?



Çukur 3. sezon 4. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...