Çukur 3. sezon 6. bölümden ilk sahne yayınlandı! Yamaç Akın'ı kovuyor

Çukur 3. sezon 6. bölümden ilk sahne yayımlandı. Akın, Çukur'da başlayan uyuşturucu satışı nedeniyle Yamaç tarafından sorguya çekilir. Akın kendisine söylenenler karşısında amcası Yamaç'a yanlış yaptığını söylese de yaşananları duymuş olan Yamaç deliye dönmüştür. Akın'ı Çukur'dan kovar. Akın amcasına yanlış yaptığını söylese de Yamaç'ın geri adım atmaya pek niyeti yoktur.

ÇUKUR 3. SEZON 6. BÖLÜM FRAGMANI