22.10.2019 - 08:06 |
Çukur 3. sezon 6. bölümden ilk sahne yayınlandı! Yamaç Akın'ı kovuyor
Çukur 3. sezon 5. bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen son bölüm ardından Çukur 3. sezon 6. bölümden ilk sahne yayınlandı. Çukur'u koruduğunu emaneti olduğunu söyleyen Akın'ın yaptığı hamlelerin çok da doğru olmadığı Yamaç tarafından kendisine söyleniyor. Çukur 3. sezon 6. bölüm ile 28 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelecek.
Çukur 3. sezon 6. bölümden ilk sahne yayımlandı. Akın, Çukur'da başlayan uyuşturucu satışı nedeniyle Yamaç tarafından sorguya çekilir. Akın kendisine söylenenler karşısında amcası Yamaç'a yanlış yaptığını söylese de yaşananları duymuş olan Yamaç deliye dönmüştür. Akın'ı Çukur'dan kovar. Akın amcasına yanlış yaptığını söylese de Yamaç'ın geri adım atmaya pek niyeti yoktur.
ÇUKUR 3. SEZON 6. BÖLÜM FRAGMANI