Çukur 3. sezon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 73. son bölümde Yamaç bu kez...

ÇUKUR 3. SEZON 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?



Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hakimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

ÇUKUR 3. SEZON 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 3. sezon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...