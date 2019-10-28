28.10.2019 - 22:49 |
Çukur 3. sezon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 73. son bölümde Yamaç bu kez...
Show TV'nin 3. sezonuyla da oldukça ilgi görmeye devam eden dizisi Çukur, 6. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fenomen dizinin son bölümüne Efsun’un Çukur’a adım atması damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının merakla beklediği Çukur 3. sezon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
ÇUKUR 3. SEZON 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hakimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.
ÇUKUR 3. SEZON 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çukur 3. sezon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...