MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemÇukur 3. sezon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 73. son bölümde Yamaç bu kez...
28.10.2019 - 22:49 |

Çukur 3. sezon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 73. son bölümde Yamaç bu kez...

Show TV'nin 3. sezonuyla da oldukça ilgi görmeye devam eden dizisi Çukur, 6. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fenomen dizinin son bölümüne Efsun’un Çukur’a adım atması damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının merakla beklediği Çukur 3. sezon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 3. sezon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 73. son bölümde Yamaç bu kez...

ÇUKUR 3. SEZON 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hakimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak.

ÇUKUR 3. SEZON 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 3. sezon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Bakan Çavuşoğlu'ndan 29 Ekim paylaşımıDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çukur 3. sezon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 73. son bölümde Yamaç bu kez...

Çukur 3. sezon 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 73. son bölümde Yamaç bu kez...

Zalim İstanbul 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16. son bölümde Agah Bey'in planı...

Zalim İstanbul 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 16. son bölümde Agah Bey'in planı...

Vuslat 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26. son bölümde Aziz bu kez...

Vuslat 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 26. son bölümde Aziz bu kez...

"İlk kez böyle bir şey görüyorum!" Karaya doğru ilerleyince hemen kaçtılar

"İlk kez böyle bir şey görüyorum!" Karaya doğru ilerleyince hemen kaçtılar

Sıradaki Haber