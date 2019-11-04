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04.11.2019 - 22:57 |

Çukur 3. sezon 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 74. son bölümde Yamaç ve Cumali...

Show TV'nin 3. sezonuyla da oldukça ilgi görmeye devam eden dizisi Çukur, 7. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Fenomen dizinin son bölümünde Yamaç ve Çukurlular Aliço’dan gelen gizemli şifrenin peşine düştü ve Yavuz’un kurduğu tuzaklarla karşılaşınca oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki dizinin hayranlarının merakla beklediği Çukur 3. sezon 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çukur 3. sezon 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 74. son bölümde Yamaç ve Cumali...

ÇUKUR 3. SEZON 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, kendini beklenmedik bir olayın içinde bulunca zor bir karar verecek ve Koçovalıların evine sürpriz bir misafir getirecek. Kardeşlerini kurtarmak için Karaca’yı kaçıran Azer ve Karaca’nın arasında yaşanacaklar heyecanla beklenecek. Yamaç’ın onu Çukur’dan kovmasıyla beklenmedik bir anda darbe yiyen Akın, Karaca’nın da kaçırılmasıyla iyice köşeye sıkışacak. Aliço, babasının baskısı altında çok zor günler geçirirken Yamaç ve Çukurlular Aliço’dan gelen gizemli şifrenin peşine düşecek ve Yavuz’un kurduğu tuzaklarla karşılaşacak. Cumali ise Dağhan ve Murtaza’yla yüzleşecek. Murtaza’nın Yamaç ve Cumali’yle karşı karşıya geldiği anlar tansiyonu yükseltecek.

Koçovalılar, herkesten güçlü olmak için çıktıkları yolda ilk adımlarını hep birlikte atacak ve geri dönülmez bir yola girecekler.

ÇUKUR 3. SEZON 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur 3. sezon 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

Nazlı Ilıcak tahliye edildiGazeteci Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi. Ilıcak’ın ilk sözleri “İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen” oldu.
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