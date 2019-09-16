Çukur 3. yeni sezon bu akşam başlayacak! Çukur fragman (Yeni bölüm)
Çukur dizisinin 3. yeni sezonu bu akşam yayınlanmaya başlayacak. SHOW TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin yeni sezonunda neler olacak? Çukur yeni sezonundan iki yeni fragman paylaşarak, izleyicisini meraklandırdı. İşte Çukur 3. yeni sezondan yeni bölüm fragmanları...
Pazartesi akşamları yayınlanacak olan Çukur'un yeni sezonu bu akşam ekrana gelecek.
ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU
İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?
Senaryosunu Gökhan Horzum, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstleniyor.
ÇUKUR YENİ SEZON FRAGMAN
OYUNCULAR KİMLER?
Aras Bulut İynemli
Yamaç Koçovalı
Dilan Çiçek Deniz
Sena Koçovalı
Ercan Kesal
İdris Koçovalı
Perihan Savaş
Sultan Koçovalı
Şenay Gürler
Meliha
Erkan Kolçak Köstendil
Vartolu
Rıza Kocaoğlu
Aliço
Öner Erkan
Selim Koçovalı
Necip Memili
Cumali Koçovalı
Erkan Avcı
Çeto
Berkay Ateş
Mahsun
Kubilay Aka
Celasun
Kadir Çermik
Emmi
İrem Altuğ
Ayşe
Boncuk Yılmaz
Saadet
Cem Uslu
Metin
Uğur Yıldıran
Kemal
Aytaç Uşun
Meke
İlayda Alişan
Akşın
Ece Yaşar
Karaca