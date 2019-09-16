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16.09.2019 - 10:12 |

Çukur 3. yeni sezon bu akşam başlayacak! Çukur fragman (Yeni bölüm)

Çukur dizisinin 3. yeni sezonu bu akşam yayınlanmaya başlayacak. SHOW TV'de ekrana gelen Çukur dizisinin yeni sezonunda neler olacak? Çukur yeni sezonundan iki yeni fragman paylaşarak, izleyicisini meraklandırdı. İşte Çukur 3. yeni sezondan yeni bölüm fragmanları...

Çukur 3. yeni sezon bu akşam başlayacak! Çukur fragman (Yeni bölüm)

Pazartesi akşamları yayınlanacak olan Çukur'un yeni sezonu bu akşam ekrana gelecek.

ÇUKUR DİZİSİNİN KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır. “Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

Senaryosunu Gökhan Horzum, yönetmenliğini Sinan Öztürk’ün üstleniyor.

ÇUKUR YENİ SEZON FRAGMAN

OYUNCULAR KİMLER?

Aras Bulut İynemli
Yamaç Koçovalı

Dilan Çiçek Deniz
Sena Koçovalı

Ercan Kesal
İdris Koçovalı

Perihan Savaş
Sultan Koçovalı

Şenay Gürler
Meliha

Erkan Kolçak Köstendil
Vartolu

Rıza Kocaoğlu
Aliço

Öner Erkan
Selim Koçovalı

Necip Memili
Cumali Koçovalı

Erkan Avcı
Çeto

Berkay Ateş
Mahsun

Kubilay Aka
Celasun

Kadir Çermik
Emmi

İrem Altuğ
Ayşe

Boncuk Yılmaz
Saadet

Cem Uslu
Metin

Uğur Yıldıran
Kemal

Aytaç Uşun
Meke

İlayda Alişan
Akşın

Ece Yaşar
Karaca

 

Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attıKocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.
daha fazla video için

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